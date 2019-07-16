شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة: خطف بحارة أتراك قبالة السواحل النيجيرية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (أنقرة)ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية اليوم (الثلاثاء)، أن مسلحين خطفوا عشرة أفراد من طاقم سفينة شحن ترفع العلم التركي مساء أمس (الإثنين) قبالة سواحل نيجيريا.
واكد مسؤول في مؤسسة كاديوغلو دينيجيليك التي تتولى ادارة السفينة، لوكالة فرانس برس، هذه المعلومات التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول. واضاف بأن 18 بحاراً كانوا على متن باسكوي-1 لدى وقوع الهجوم.
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