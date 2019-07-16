شكرا لقرائتكم خبر عن قارب مفخخ إيراني يعترض سفينة بريطانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ذكرت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية اليوم (الثلاثاء) أن سفينة حربية بريطانية أعلنت حالة التأهب القصورة، وهي في طريقها نحو الخليج العربي، بعد اكتشاقها لقارب مفخخ ايراني.

واضافت الصحيفة بأن القوات السعودية كانت على مقربة من السفينة البريطانية «دنكان» في مياه البحر الأحمر، ورصدت القارب الإيراني المفخخ الذي يتم التحكم فيه عن بعد.

وتعتقد مصادر الصحيفة أن القارب الإيراني الذي يمكن توجيهه من على بعد أربعة أميال نشره الحوثيون المدعومون من أيران.