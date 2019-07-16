وزارة الصناعة طلبت ترخيص 7 مسالخ تحت طائلة الإقفال

أصدرت وزارة الصناعة 7 قرارات بـ "تسوية وضع مسالخ للدواجن واللحوم غير مجازة بتراخيص نظامية، وذلك بناء على الكشوف الميدانية التي قامت بها الفرق الفنية في الوزارة، وبناء على المرسوم 8018 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، وعلى المرسوم 7945 الذي يحدد الأصول والاجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها".
وطلبت الوزارة من أصحاب هذه المسالخ "التقدم وفقا للأصول بطلبات ترخيص خلال مهلة شهر تحت طائلة الاقفال في حال عدم الالتزام.
وتعود هذه المسالخ لكل من بلدية الغازية في منطقة الغازية - قضاء صيدا، وبلدية البيسارية في منطقة الصرفند - صيدا، وللسادة: حسين الطبل في منطقة الخرايب - صيدا، جميل فركوح في منطقة مطرية الشومر - صيدا، علي الطبل في منطقة مطرية الشومر - صيدا، غسان تنوخي في منطقة قناريت - صيدا، وعباس وهبي في منطقة المصيلح – صيدا".
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