أبو عرب بحث مع قيادة الأمن الوطني بمنطقة صيدا في أوضاع المخيمات

بحث قائد ​الأمن الوطني الفلسطيني​ في ​لبنان​ ​اللواء صبحي أبو عرب​، خلال استقباله لقيادة الامن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا في مكتبه في ​عين الحلوة​، "الأوضاع العامة في المخيمات في المدينة، والأمنية بشكل خاص"، مشددًا مع المجتمعين على "استتباب الأمن لأهلنا وشعبنا في المخيمات والجوار الشقيق".

ووضع أبو عرب المجتمعين في صورة الأوضاع السياسية، وما تتعرض له القضية و​القيادة​ الفلسطينية من مؤامرات وضغوطات. وجدد المجتمعون "الولاء والوقوف خلف قيادتنا الحكيمة والشجاعة وعلى راسها سيادة الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، الثابت على الثوابت الوطنية، والصامد في وجه المؤامرة الصهيونية الأميركية".