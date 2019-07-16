البزري: على وزارة العمل التراجع عن الإجراءات المجحفة بحق الفلسطينيين

دعا رئيس بلدية صيدا السابق ​عبد الرحمن البزري​ خلال لقائه وفد تجمع ​المؤسسات الأهلية​ في صيدا إلى "إستمرار التحركات السلمية الرافضة لقرار وزير العمل كميل أبو سليمان من أجل الضغط على الحكومة ال​لبنان​ية للتراجع عن الخطوات التي تقوم بها لأن استمرارها سيؤدي الى المواجهة بين الرافضين لها وبين ​وزارة العمل​ المنفصلة تماماً عن واقع العمل والعمّال في لبنان"، مشدداً على "وحدة الموقف الصيداوي لمواجهة هذه الإجراءات"، متمنياً على تجمع المؤسسات الأهلية "إستمرار التواصل مع كافة المرجعيات السياسية والدينية في صيدا ومنطقتها".

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