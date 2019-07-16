حرب: لماذا على اللبنانيين تحمل نتائج قرار حزب الله

إعتبر النائب السابق ​بطرس حرب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "كلام الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ من أنه إذا أصابت ​إسرائيل​ أحد عناصر حزب الله في ​سوريا​، سيرد في ​لبنان​ خطير وغريب"، مشيرا الى ان " السؤال هو إذا قرر حزب الله إشراك عناصره في القتال في سوريا دون استشارة أحد وخارج الشرعية ، لماذا على اللبنانيين تحمل نتائج قرار حزب الله؟ ألا يكفي اللبنانيين مصائب؟".

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