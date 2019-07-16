الحسن بحثت مع رئيس جامعة نايف خطة تطوير برامج التدريب واستقبلت وفدا من جامعة هارفرد

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، رئيس جامعة "نايف للعلوم الأمنية" عبد المجيد بن عبد الله البنيان، يرافقه وفد من الجامعة.

وأطلع البنيان، الحسن على ما "حققته الجامعة على صعيد إعداد وتأهيل وتدريب كوادر أمنية متخصصة عربية وغير عربية من خلال تقديم برامج متميزة في الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي في ​العالم العربي​".

كما تحدث عن "خطة يتم التحضير لها من أجل تطوير البرامج والتدريب والبحث العلمي، تماشيا مع تنامي التحديات التي أنتجتها ولا تزال ثورة المعلومات وتكنولوجيا ​الاتصالات​".

من جهتها، أشارت الحسن إلى "إمكانات زيادة استفادة ​لبنان​ من التدريب، الذي توفره الجامعة".

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كما تطرق المجتمعون إلى "الجريمة الالكترونية والاساليب ​الجديدة​ الواجب اتباعها لتقييم هذا النوع من الجرائم ومنعها، وإمكان تطوير قدرات ​الأجهزة الأمنية​ على المواجهة في هذا الجانب من خلال تحليل البيانات الأمنية الضخمة".

واستقبلت الحسن وفدا من جامعة "هارفرد"، الذي يحضر دراسة سياسية واقتصادية شاملة عن لبنان.

وكان عرض "للوضع الماكرواقتصادي الحالي والتحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان وامكانات النهوض".