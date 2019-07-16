بوصعب ردا على بيان القوات: اذا كان جعجع يملك معطيات فليزودنا بها

أعلن وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ ردا على بيان "​القوات اللبنانية​" أن "البيان لا قيمة له لأنه لم يرد على سؤالي، واكرر اذا كان رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ يملك معطيات فليزودنا بها والا فالبيانات لا قيمة لها".

وكانت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" قد ردت على التصاريح والمقابلات الصحفية التي أعطاها الوزير الياس بو صعب تعليقا على ما ورد في المؤتمر الصحافي الأخير لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في موضوع المعابر غير الشرعية والتهريب، مؤكدةً أن "بو صعب أدان نفسه بنفسه هذه المرة، فإذا سلمنا جدلا بان الحكومة اللبنانية لم ترفض عروض الحكومة البريطانية وتم بناء الأبراج المطلوبة على طول الحدود الشرقية والشمالية للبنان، وهذا برأينا قول غير دقيق، ولكن إذا سلمنا جدلا بمقولته، فكيف يفسر انه حتى اللحظة هناك عشرات المعابر غير الشرعية التي تستخدم كل يوم لتهريب البضائع على أنواعها من سوريا الى لبنان".

في بيان لها، لفتت الدائرة إلى أنه "كان الأجدر ببو صعب بدلا من اللجوء إلى مماحكات إعلامية لا جدوى ولا طائل منها ان ينكب على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى إغلاق كل المعابر غير الشرعية على طول الحدود اللبنانية وبالأحوال كافة، وحسب قوله هو بان أبراج المراقبة أصبحت موجودة على الحدود الشرقية والشمالية، فأفضل إذا من ان يأتي الامر متأخرا من ان لا يأتي ابدا، ولكن فليباشر منذ اليوم بإغلاق هذه المعابر لنتخلص بأسرع وقت ممكن من التهريب ونعزز المنتجات الزراعية اللبنانية كما الصناعية ونوفر على خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات".