النائب خوري: الحريري شريكنا في التسوية ونريده قويا

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم خوري​ أن "صلاحيات رئيس ​الحكومة​ واضحة ويكفلها ​الدستور​، ولا يوجد اي فريق في وارد تخطي هذا الواقع، ولسنا الفريق السياسي الذي يسمح لنفسه القيام بهذا الامر"، مشيرا الى ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ شريكنا في ​التسوية الرئاسية​، ويهمنا ان يكون قويا".

وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم" رأى خوري أن "مَن يتكلم عن هذا الموضوع هو المتضرّر من التسوية الرئاسية، وبالتالي فانه يحاول دق اسفين بيننا وبين الحريري"، لافتا الى ان "الوزير ​جبران باسيل​ مثله مثل اي رئيس حزب موجود على الساحة اللبنانية، من الطبيعي ان يطالب بحقوق ناخبيه وقواعد حزبه ومجتمعه".

واشار خوري الى "وجود مشكلة قانونية ودستورية في اقرار ​الموازنة​ قبل ارسال قطوعات الحسابات الى ​مجلس النواب​"، مضيفا:"لا نريد قطع الحساب فقط من اجل اقراره، بل اننا كفريق سياسي نطالب بإرسال قطوعات الحساب للسنوات السابقة، فلن نرضى الآن بتمرير الموازنة دون قطع حساب جدّي، ولكن اليوم هناك ظروفا ضاغطة محلية واقليمية الى جانب التصنيفات المنتظرة في الاشهر المقبلة لذلك يجب ان يؤخذ الموضوع بعين الاعتبار"، داعيا "الحكومة الى ملء الشغور في ​ديوان المحاسبة​ كي يقوم بعمله كما يجب".