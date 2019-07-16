جرح عامل صيني بانفجار بطارية مولد في مركبا

اصيب عامل صيني بجروح نتيجة احتكاك كهرباء ادى الى ​انفجار​ بطارية مولد في مشروع 800 لجر المياه في بلدة ​مركبا​. ونقل الجريح الى ​مستشفى الشيخ راغب حرب​ في تول للمعالجة.

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