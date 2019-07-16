عدوان: سنصوت ضد الموازنة بالاجمال ومع كل مادة إصلاحية

اعتبر عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ أنه "أتى الوقت لنعترف ان التدابير التي اخذتها ​الموازنة​ ليست كافية في هذه الظروف الصعبة في ​لبنان​ ونحتاج الى خطوات متعددة"، مشيرا الى ان "المطلوب وضع فاصل بين الأزمات الماضية لكي نعبر بلبنان الى مكان افضل".

وفي كلمة له خلال جلسة ​مجلس النواب​ المسائية، لفت عدوان إلى أن "الحسابات انتهت منذ شهر أيلول العام الماضي، وقطع الحساب لا يستوي بالقانون بسبب المداخيل وغيرها"، مشيرا الى ان "الطريقة التي تمارس في الموازنة غير قانونية، وما من تغيير اصلاحي بنيويّ على المستوى الاقتصادي للبلاد".

وإعتبر عدوان أن "التعديلات التي أدخلتها ​لجنة المال والموازنة​ على بعض مواد الموازنة ذهبت باتجاه إصلاحي هام و​المجلس النيابي​ بطبيعته يسعى إلى الإصلاح ولو كان لدى البعض مقاربة أخرى".وراى أن "المقاربة ككلّ في الموازنة لا تفي بالمطلوب في الظروف الصعبة التي نمرّ بها وهناك بعض التدابير يُمكن أن نسير فيها وان لم تكن هناك جلسة ل​مجلس الوزراء​ فيما يتعلق بقطوعات الحسابات، فذلك يشكل مخالفة جديدة للدستور".

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وسأل عدوان:"ما الذي يمنع من تنظيم المناقصات والتلزيمات في لبنان وحصرها في دائرة المناقصات؟"، مشيرا الى ان "مداخيل قطاع الاتصالات 14 مليار ودخل منها 10 مليار الى خزينة الدولة فأين الـ 4 مليارات؟ لماذا هذا الغياب بالتدقيق؟"، مضيفا:" لماذا هذه الشركات لتلزيم شبكة الألياف الضوئية طالما هناك شركة "أوجيرو" في لبنان والمتعهدون هم نفسهم اللذين كانت الشركة تلزمهم".

واعلن اننا "طالبنا باستقلالية القضاء، وبلا قضاء نزيه لا يمكننا العبور الى دولة القانون ونحن كحزب قوات لبنانية سنصوت ضد الموازنة بالاجمال وسنصوت مع كل مادة إصلاحية في مشروع الموازنة".

وعلق عدوان على مداخلة رئيس الحكومة سعد الحريري مؤكدا اننا "نتحدث من حرصنا على الحكومة ولدينا كحزب رأينا ورؤيتنا وإذا كانت ممارستنا لدورنا تشكل ازعاجاً فهذه ليست مشكلتنا، فوجودنا في المجلس ليس شكلياً".