كلودين عون: لاستحداث قانون لمنع تزويج الأطفال والإقرار بحق الأم اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها

شدّدت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كلودين عون روكز، خلال ترؤسها طاولة مستديرة عقدتها الهيئة مع عدد من الصحافيات والصحافيين في مركزها في الحازمية، على "دور الإعلام الجوهري في مسيرة النضال نحو تقدّم أوضاع النساء في المجتمع اللبناني، ونحو تغيير الصورة النمطية للمرأة وإقرار الإصلاحات التشريعيّة الضروريّة لتأمين حقوقها".
وأوضحت أنّ "من هذه الإصلاحات، استحداث قانون لمنع تزويج الأطفال والإقرار بحقّ الأم اللبنانية المتزوّجة من أجنبي بنقل جنسيّتها لأولادها، وتعديل قانون القانون 293 حول حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وغيرها من القوانين"، لافتًا إلى أنّ "هذه الإصلاحات تطالب "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" باعتمادها، وتعتبر أنّه حان الوقت للدولة اللبنانية الّتي تستعدّ لإحياء ذكرى مئوية تأسيسها، أن تأخذ بها".
بعدها، استعرضت عضو اللجنة القانونية في الهيئة رانيا الجزائري، أهداف الهيئة وأبرز خطط عملها، كما استعرضت مساعي الهيئة لزيادة نسبة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار وفي الحياة الاقتصادية، وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج".
وتأتي هذه الطاولة المستديرة ضمن سلسلة اللقاءات الّتي تعقدها الهيئة مع الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية، بهدف عرض مهامها وأهدافها وإنجازاتها، إضافة إلى أبرز المشاريع الّتي تعمل على تنفيذها ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام الأمن التي قدمتها الهيئة إلى مجلس الوزراء.
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