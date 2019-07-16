قتل عامل سوري اثر سقوطه من الطبقة الثالثة من احد المباني القيد الانشاء في بلدة كلش في عنايا - جبيل.
وعلى الفور، حضرت الى المكان الاجهزة الامنية المختصة وفتحت تحقيقا في الحادث.
وبعد اتمام الاجراءات القانونية، نقل عناصر من الدفاع المدني الجثة إلى براد مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل .
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عامل سوري لدى سقوطه في ورشة بناء في كلش عنايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.