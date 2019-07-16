مقتل عامل سوري لدى سقوطه في ورشة بناء في كلش عنايا

قتل عامل سوري اثر سقوطه من الطبقة الثالثة من احد المباني القيد الانشاء في بلدة كلش في ​عنايا​ - جبيل.

وعلى الفور، حضرت الى المكان ​الاجهزة الامنية​ المختصة وفتحت تحقيقا في الحادث.

وبعد اتمام الاجراءات القانونية، نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ الجثة إلى براد ​مستشفى​ سيدة ماريتيم في جبيل .