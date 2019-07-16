لجنة فرع الجنوب برابطة التعليم الاساسي: ملتزمون بقرار الرابطة بخصوص الامتحانات الرسمية

أكدت لجنة فرع ​الجنوب​ و​النبطية​ ومقرري الأقضية في ​رابطة التعليم الأساسي​ "التزام الرابطة ببيان الهيئة الإدارية المركزية بخصوص ​الامتحانات الرسمية​ لجهة التأكيد على نجاح ​الإمتحانات الرسمية​ و تحقيق ​المدارس الرسمية​ نتائج مهمة في ​الشهادة المتوسطة​ وحجز دورها في المدارس الاولى في ​لبنان​"، مشيرةً إلى " وضع آلية للامتحانات والاتفاق مع الوزارة على وضع نظام خاص بإدارة الامتحانات لجهة اختيار رئيس مركز والمراقبين العامّين".

وفي بيان لها، طالبت بـ"بدل ادارة للمديرين الجدد والعمل بمشروع القانون 73 الموجود في ​مجلس النواب​ أي استحصال المدير على نسبة 10 في المئة عند التعيين و15 في المئة بعد نجاحه في ​الدورة​ "، مستنكرةً "التأخر في دفع المنح التعليمية"، مؤكدةً "الالتزام بقرار الهيئة الإدارية واتخاذ الإجراء المناسب في حال التأخر أكثر".