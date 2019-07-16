الحريري: اتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي ان نتكلم بمسؤولية

كشف رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ خلال مداخلة له في جلسة ​مجلس النواب​ المسائية أن "صندوق النقد الدولي اقترح علينا زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA إلى 15 بالمئة ولا يمكننا ان نسير بكل اقتراحاته فمصلحة لبنان والنقد اللبناني اولا"، مضيفا"إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي "اوكي".

واكد الحريري اننا "نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الامور بشكل ايجابي لإيجاد الحلول واتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي ان نتكلم بمسؤولية وهاجموا الحكومة كما تريدون"، مضيفا:"هذه الموازنة قد لا يريدها رئيس الجمهورية ولا رئيس المجلس ولا رئيس الحكومة ولكن هذا ما يمكننا القيام به الآن".