NBN: بري لا يزال مصرا على عقد جلسة حكومية واحالة قطع حساب 2017 الى البرلمان

علمت قناة "NBN" أن "اجتماعا سيعقد بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ نائبه ​إيلي الفرزلي​ قبل جلسة البرلمان المسائية لمناقشة صيغة ​رئيس الجمهورية​". وأشارت المعلومات الى ان "بري لا يزال مصرا على أن تعقد ​الحكومة​ جلسة وتحيل قطع حساب عام 2017 الى مجلس النواب قبل اقرار ​الموازنة​".

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