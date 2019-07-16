أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح له خلال جلسة مجلس النواب أنه "وصلني اقتراح حل لقطع الحساب وبالتالي لن يكون هناك جلسة للحكومة غدا واعتذر عن كلامي صباحا".
وكان بري قد اعلن خلال جلسة مجلس النواب الصباحية أنه "تكلمنا مع رئيس الحكومة سعد الحريري وطلبنا عقد جلسة خاصة للحكومة بموضوع قطع الحساب، سيما أنه انتهى في ديوان المحاسبة ووعدنا بعقد جلسة اليوم أو غدا".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: لن يكون هناك جلسة للحكومة غدا واعتذر عن كلامي صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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