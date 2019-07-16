بري: لن يكون هناك جلسة للحكومة غدا واعتذر عن كلامي صباحا

أعلن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في تصريح له خلال جلسة مجلس النواب أنه "وصلني اقتراح حل لقطع الحساب وبالتالي لن يكون هناك جلسة للحكومة غدا واعتذر عن كلامي صباحا".

وكان بري قد اعلن خلال جلسة مجلس النواب الصباحية أنه "تكلمنا مع رئيس الحكومة سعد الحريري وطلبنا عقد جلسة خاصة للحكومة بموضوع قطع الحساب، سيما أنه انتهى في ديوان المحاسبة ووعدنا بعقد جلسة اليوم أو غدا".