جاويش أوغلو: سبب معارضة أميركا لشراء تركيا "إس-400" يكمن حقيقة بأن تركيا تقتني أسلحة من روسيا

أكد وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​، أن "سبب معارضة ​الولايات المتحدة​ لشراء ​تركيا​ منظومات "إس-400" يكمن حقيقة في أن تركيا تقتني أسلحة من ​روسيا​"، مشيراً إلى أن "تركيا بحاجة ماسة إلى منظومات دفاع جوي"، موضحا أن "إس-400" الروسية بدأت بالوصول إلى الأراضي التركية وستدخل حيز الاستخدام مطلع العام المقبل".

وأشار إلى أن "معارضة ​واشنطن​ لشراء تركيا "إس-400" الروسية ليست ناجمة عن جوانب تقنية، لكنها ترجع إلى حقيقة أن ​أنقرة​ تشتري المنظومات من ​موسكو​"، معتبراً أن "تصريحات الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، حول هذا الموضوع خلال قمة ​مجموعة العشرين​ في ​اليابان​، "واضحة للعيان"، وهناك أصوات معارضة لهذا الموقف تصدر من واشنطن بين الحين والآخر، "لكن تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، وتشتري المنظومة التي تلبي احتياجاتها".