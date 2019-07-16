جاويش أوغلو: سبب معارضة أميركا لشراء تركيا "إس-400" يكمن حقيقة بأن تركيا تقتني أسلحة من روسيا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن "سبب معارضة الولايات المتحدة لشراء تركيا منظومات "إس-400" يكمن حقيقة في أن تركيا تقتني أسلحة من روسيا"، مشيراً إلى أن "تركيا بحاجة ماسة إلى منظومات دفاع جوي"، موضحا أن "إس-400" الروسية بدأت بالوصول إلى الأراضي التركية وستدخل حيز الاستخدام مطلع العام المقبل".
وأشار إلى أن "معارضة واشنطن لشراء تركيا "إس-400" الروسية ليست ناجمة عن جوانب تقنية، لكنها ترجع إلى حقيقة أن أنقرة تشتري المنظومات من موسكو"، معتبراً أن "تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول هذا الموضوع خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، "واضحة للعيان"، وهناك أصوات معارضة لهذا الموقف تصدر من واشنطن بين الحين والآخر، "لكن تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، وتشتري المنظومة التي تلبي احتياجاتها".
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