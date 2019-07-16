المرتضى: قدمنا لغريفيث والصليب الأحمر ردنا قبل يومين بشأن تنفيذ صفقة تبادل أولية

أكّد رئيس لجنة شؤون الأسرى في ​صنعاء​ عبد القادر المرتضى "أننا قدمنا للمبعوث الأممي الى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ و​الصليب الأحمر​ ردنا قبل يومين على الاقتراح بتنفيذ صفقة تبادل أولية كمرحلة أولى"، مشيرًا إلى أن "​الأمم المتحدة​ كانت أمهلت الجانبين أسبوعاً للرد على الاقتراح انتهت اليوم".

ولفت رئيس لجنة شؤون الأسرى إلى "أننا سنعلن مضمون الاقتراح الأممي ورد الطرفين عليه في الوقت المناسب"، موضحًا "أننا ما زلنا بانتظار رد الجانب الآخر الذي قد يأتي اليوم إن كان هناك فعلا جدية وتفاعل إيجابي".