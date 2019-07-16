سلطات بريطانيا: أي تصعيد بالخليج ليس من مصلحة أحد وأكدنا ذلك للإيرانيين

ردت السلطات البريطانية على المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدةً أن "أي تصعيد في ​الخليج​ ليس من مصلحة أحد وأكدنا ذلك للإيرانيين".

وكان خامنئي قد شدد صباحا على أنّ "احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل ​بريطانيا​ في جبل طارق قرصنة، ولن يبقى دون رد".

ولفت إلى أنّ "الدول الأوروبية لم تنفذ التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي، ولن نكون ضعفاء أمام ذلك"، مؤكّدًا "أنّنا سنستمر بخفض التزاماتنا بالاتفاق النووي، مقابل عدم التزام الآخرين ببنوده".