أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، أن "الدور الرئيس لجلب الإرهابيين إلى المسؤولية، يجب أن تلعبه الدول التي كان تنظيم "داعش" يرتكب جرائمه فيها"، مشيراً إلى أن "جمع الأدلة وتقديمها إلى المحكمة يجب أن يتم وفق القانون الدولي، وبمراعاة كاملة لسيادة الدول التي كان داعش يرتكب جرائمه فيها. ولديها الدور الرئيس في جلب الإرهابيين إلى المسؤولية".
ولفت إلى أن "الشرق الأوسط لا يزال نقطة رئيسة لتمركز "داعش"، وأن جماعاته لا تزال تمثل خطرا جديا بالنسبة للأمن والسلام في العالم"، مشددا على "ضرورة حل مسائل معاقبة المقاتلين والأشخاص الذين ساعدوهم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة".
وأعرب كوزمين عن اعتقاده أنه "ليس من الصحيح إلقاء كل مشاكل إجراء المحاكمات على عاتق العراق أو بلدان المنطقة الأخرى وبهذا الصدد، نعرب عن قلقنا من غياب حل لقضية إعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم ومحاكمتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: على الدول التي نشط فيها الإرهابيون أن تلعب دورا رئيسا بمحاكمتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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