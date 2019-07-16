مقتل 12 شخصا نتيجة انهيار مبنى سكني في نيجيريا

أفادت معلومات صحفية عن "مقتل 12 شخصا على الأقل نتيجة انهيار مبنى في مدينة جوس بولاية بلاتو وسط نيجيريا"، موضحةً أن "المبنى المكون من طابقين انهار، مساء يوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل صاحبه، كبير ناليلي، وزوجتيه الاثنتين وتسعة أشخاص آخرين".
ولفتت إلى أن "أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بليغة جراء الحادث ونقلوا إلى المستشفى"، مؤكدةً "اختتام عملية البحث والإنقاذ في مكان الانهيار".
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