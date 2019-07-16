وزير يمني: نقدر وقوف تركيا إلى جانب شعبنا

أشاد وزير الشباب والرياضة اليمني، نايف البكري، بـ"المواقف الأخوية الصادقة للحكومة والشعب التركيين، مع الشعب اليمني ومساعدته في محنته"، مشيراً إلى "اننا نقدر عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها ​تركيا​، حكومة وشعبا، في مساعدة الشعب اليمني، والوقوف معه في محنته جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر 5 من سنوات".

ولفت إلى أنه "لم يكن غريبا ولا عجيبا وقوف إخوتنا في تركيا، وتقديم المساعدات المختلفة للشعب اليمني في مختلف القطاعات"، مشيراً إلى أنه "تتطلع ​وزارة الشباب والرياضة​ اليمنية إلى مزيد من الدعم والتعاون في المجال الرياضي والشبابي، بما يساهم في تعزيز روح التعاون بين الحكومتين والشعبين الشقيقين".