حكومة السعودية: نقف إلى جانب الصومال ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف

أعرب ​مجلس الوزراء السعودي​ عن تقدير ​السعودية​ وشكرها لـ"ما عبّرت عنه الأوساط الإسلاميّة من تأييد وترحيب بدعوة السعودية للحجاج للتفرّغ لأداء شعائر الحج بكلّ سكينة، والبعد عن كلّ ما يعكّر صفوه"، مبيّنًا أنّ "السعودية استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدّوا مناسك العمرة، وستستقبل حوالي مليوني حاج من جميع دول العالم".

وجدّدت في جلستها برئاسة ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، "رفض الإدعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأنّ حكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدّسة من قطريين أو مقيمين في قطر، لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو ما ينافي الحقيقة".

وعبّر المجلس عن "إدانة السعودية واستنكارها للهجوم ​الإرهاب​ي الّذي استهدف فندقًا في مدينة كيسمايو ب​الصومال​"، مؤكّدًا "وقوف السعودية إلى جانب الصومال ضدّ جميع أشكال ​العنف​ والإرهاب والتطرف". ووافق على "انضمام السعودية إلى اتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أور-آسيوية المهاجرة".