مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تقدم استقالتها

أعلنت المديرة العامة ل​صندوق النقد الدولي​ ​كريستين لاغارد​ أنها "قدمت استقالتها من رئاسة الصندوق"، مشيرة إلى أن "الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ من 12 أيلول المقبل".

وأوضحت لاغارد أن "عملية ترشحي لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، والوقت الذي ستتخذه، جعلتني اتخذ هذا القرار، لصالح الصندوق، حيث سيسهل من عملية اختيار خلفًا لي".