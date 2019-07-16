باريس سان جرمان يشترط 222 مليون لتسريح نايمار وبرشلونة يقترح عليه 4 لاعبين

أبلغ نادي باريس سان جرمان الفرنسي، نجمه البرازيلي نايمار جونيور بشرطه الأول من أجل تسريحه، والسماح له بالانتقال إلى فريقه السابق، برشلونة الإسباني.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، اجتمع، أمس الإثنين مع نايمار، وقد أخبره بأنه بإمكانه الانتقال إلى برشلونة، ولكن شريطة استعادة المبلغ الذي انتقل به، والمتمثل في 222 مليون يورو.

هذا المبلغ، قد يكون أول عائق أمام برشلونة من أجل استعادة النجم البرازيلي، لذلك، حسب الصحيفة نفسها، فإن النادي الكتلوني سيعرض على باريس 4 لاعبين هم، فيليبي كوتينيو، عثمان ديمبيلي، سيميدو، وأومتيتي، مقابل الاستفادة من نايمار.