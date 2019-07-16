فككت عناصر الدرك الملكي عصابة متخصصة في سرقة شاحنات نقل البضائع، بمنطقة فاس، نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضحت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الدرك الملكي بفاس، تمكنت، الجمعة الماضية، من تفكيك عصابة متخصصة في عمليات سرقة تستهدف شاحنات نقل البضائع على محور الطريق السيار الخميسات – تازة.
العصابة أوقعت خسائر مادية بعدد من الشاحنات التي كانت تسير عبر المحور الطرقي المارمن مدينة فاس نحو مدينة تازة.
كانت هذه تفاصيل خبر عصابة تتربص بالشاحنات في “الأوطوروت” ليلا في قبضة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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