بعد أن ارتبط اسمه بالرجاء.. حمودان يقترب من العودة للخليج

يتجه فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، إلى السماح للاعبه أحمد حمودان بالانتقال إلى نادي الخور القطري، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.
وأكدت مصادر مطلعة، أن مسؤولي فارس البوغاز دخلوا في مفاوضات متقدمة مع نظرائهم في الخور، من أجل ضم هذا الأخير لحمودان، بنظام الإعارة لموسم واحد، بعد أن جدد اللاعب عقده مع الاتحاد.
وكان حمودان محط أنظار مجموعة من الأندية الوطنية، التي أبدت رغبتها في التعاقد معه، على غرار الرجاء الرياضي الذي جالس اللاعب في أكثر من مناسبة.
ولعب صاحب 27 عاما، الموسم الماضي معارا في صفوف الرائد السعودي، الذي أنهى معه ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المركز الثامن برصيد 38 نقطة، بعدما سجل خط هجومه 38 هدفا، واهتزت شباكه في 48 مناسبة.
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