الزفزافي يبعث رسالة لحراك الجزائر: ستسحقون أشباه الرجال عُبَّاد الكراسي كما سحق منتخبكم منافسيه

وجه ناصر الزفزافي القيادي في “حراك الريف” المعتقل في سجنح رأس الما، رسالة إلى الشعب الجزائري، الذي يخوضه منذ 20 من شهر فبراير الماضي حراكا، أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل، ولا زال مستمرا.

ونقل الزفزافي الأب اليوم الثلاثاء، رسالة ابنه من سجن فاس، والتي قال فيها للجزائريين “عشقت فيكم شموخكم وشهامتكم وشجاعتكم وأحببت جرأتكم وشراستكم، وجاد حبي لكم أكثر يا أحفاد عبدالقادر الجزائري وماسينيسا ونوميذيا وديهيا، لإيمانكم القوي بحقكم في التغيير، فمزيدا من الصمود كما عهدناكم لتحقيق أهداف حراككم المجيد”.

ويقول الزفزافي للجزائريين إن ثورتهم ستنجح كما نجح منتخبهم في الوصول إلى نهائيات كأس افريقيا، قائلا لهم “بالعزيمة والإرادة ستسحقون أشباه الرجال عباد الكراسي، كما سحق منتخبكم منافسيه، وإنشاء الله تعالى سيكون كأس إفريقيا من نصيبكم”.

وهنأ الزفزافي الجزائر بشعبها ومنتخبها، قائلا “هنيئا لبلد المليون والنصف شهيد بشعبه العظيم وبحراكه المجيد وبمنتخبه الكبير”، كما هنأ الزفزافي الجزائر بمعلقها الرياضي حفيظ دراجي، والذي وصفه بالمعلق المحترف.