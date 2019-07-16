حجي يوجه “مدفعه” لرونار: “الطريقة التي لعبنا بها أمام جنوب إفريقيا خاطئة ويجب الإعتماد على لاعبي البطولة” – اليوم 24 Loading ... Loading ... حجي يوجه “مدفعه” لرونار: “الطريقة التي لعبنا بها أمام جنوب إفريقيا خاطئة ويجب الإعتماد على لاعبي البطولة” – اليوم 24

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