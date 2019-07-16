أول البشر الذين يهبطون على سطح القمر يستذكرون إنجازهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت وكالة (ناسا) بايز ألدرين، ومايكل كولينز، إلى مجمع الإطلاق "39" في مركز كينيدي للفضاء، اليوم الثلاثاء، ليعود رواد فضاء السفينة "أبولو 11"، إلى المكان الذي انطلقوا منه نحو القمر، قبل 50 عاما، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

وسيُحيي رواد الفضاء، ذكرى إطلاق الصاروخ "ساتورن 5" وهو يحملهم ليكونوا أول البشر الذين يهبطون على سطح القمر، في 16 تموز/ يوليو 1969.

ويُعدّ تجمّع الرواد من جديد؛ إيذانا بانطلاق ثمانية أيام من الاحتفالات على اليوبيل الذهبي لرحلة أبولو 11.

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ومن المقرر إطلاق 5000 نموذج صاروخ في وقت واحد بمركز الفضاء والصواريخ الأميركي بمدينة هنتسفيل في ولاية ألاباما، اليوم.

كما تعرض بزة أرمسترونغ الفضائية في المتحف الوطني للطيران والفضاء بواشنطن.

يُذكر أن قائد المهمة، نيل أرمسترونغ والذي وطأت قدمه القمر أولا، قد توفي في عام 2012.