قتيلان في هجوم لداعش ضد شركة رفضت سداد "إتاوات" بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل، الثلاثاء، شخصان وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت أمام مكتب شركة اتصالات، وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وأكد شاهد عيان، لـ"العين الإخبارية"، أن الانفجار ألحق أضرارا جسيمة بمكتب شركة "صومتيل" للاتصالات، وأدى إلى مقتل اثنين من العاملين، وجرح 3 آخرين من عملاء الشركة تصادف تواجدهم لحظة الانفجار.

وأضاف الشاهد أن القوات الحكومية وصلت إلى منطقة الحادث وأغلقت المنطقة لإجراء تحقيقات كما قامت بنقل المصابين إلى المستشفى.

يأتي الانفجار بعد أقل من 24 ساعة من تهديدات أطلقها تنظيم "داعش" الإرهابي ضد شركة "دهب شيل" للتحويلات المالية وشركة "صومتيل" للاتصالات، بعد رفض الشركات سداد "إتاوات" فرضتها الجماعة على الشركات التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن الحركات الإرهابية في الصومال تبتز التجار وتفرض عليهم "إتاوات" غير شرعية، وتستهدف المحلات التجارية والأشخاص في حال تجاهلهم عن الدفع، فيما تعجز حكومة فرماجو عن حماية المدنيين من خطر الإرهاب الذي يهدد حياتهم وممتلكاتهم.