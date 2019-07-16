صحيفة: بريطانيا تدفع بسفينة حربية ثالثة إلى الخليج العربي

كشفت صحيفة تايمز البريطانية، الثلاثاء، أن لندن سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى مياه الخليج العربي.

وذكرت مراسلة الصحيفة لوسي فيشر عبر حسابها على تويتر أن "الفرقاطة كنت من الطراز 23 ستنتشر في سبتمبر/أيلول، والسفينة ويف نايت ستصل الشهر المقبل".

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وأوضحت أن تلك الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران، في حين امتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق.

ويأتي إرسال السفينة وسط تصاعد التوترات مع إيران بعدما احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية في جبل طارق، وقالت لندن إن سفنا إيرانية حاولت اعتراض الناقلة (بريتيش هيريتدج) التي تشغلها شركة (بي.بي) في مضيق هرمز.



وتسعى واشنطن إلى تشكيل تحالف عسكري من أجل حماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، حيث أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، الثلاثاء الماضي، أن واشنطن توصلت إلى خطة يقوم بموجبها تحالف عسكري دولي بتأمين المياه الاستراتيجية في المضيقين من هجمات إيران ومليشيا الحوثي المدعومة من طهران الإرهابية.

ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.