الإمارات: ناقلة النفط "MT RIAH" غير مملوكة لنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر إماراتي مسؤول، الثلاثاء، إن ناقلة النفط " MT RIAH " غير مملوكة لدولة الإمارات ولم يتم تشغيلها من قبل الدولة.
وأضاف أن السفينة لا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة.
وأوضح المسؤول "نحن حاليا بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين".
يشار إلى أن ناقلة النفط " MT RIAH " كانت تحمل علم بنما، ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز.
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