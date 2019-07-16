واشنطن: تراجع الإنفاق العسكري الإيراني 29% بفضل العقوبات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، بريان هوك، الثلاثاء، تراجع الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 29% خلال العامين الماضيين، بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.

وقال هوك في كلمة له بمنتدى نقاشي بموقع "Axios": "أعتقد أن طهران اليوم أصبحت أضعف مما كانت عليه قبل عامين أي قبل مجيء الحكومة الأمريكية الحالية".

ولفت إلى أن الوكلاء الإيرانيين أصبحوا أضعف اليوم بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على نظام طهران، منوهاً بحالة القلق العام بسبب العنف الإيراني في المنطقة والعالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، أن العقوبات على إيران سيتم تشديدها قريباً "في شكل كبير"، وذلك بعدما أوردت إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا حول برنامجها النووي.

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وكان هوك قد قال في وقت سابق إن طهران لا تزال مستمرة في رفض أي حلول دبلوماسية، والولايات المتحدة مستمرة بكل قوة في فرض العقوبات على طهران.





ويأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الأوروبي إيران بالالتزام بشكل كامل بشروط الاتفاق النووي، والتوقف والتراجع عن أي أنشطة تتعارض مع الاتفاق.

وأعلنت إيران، مطلع الشهر الجاري، بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة تركيز أعلى من 3.67%، بهدف إنتاج الوقود للمفاعل النووي في بوشهر.



وأثار الإعلان الإيراني ردود فعل غاضبة؛ حيث أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

كما تستمر إيران في دعم المليشيات المسلحة بالشرق الأوسط لزعزعة الاستقرار وتهديد الملاحة الدولية.