إيران تشن حملة اعتقالات جديدة ضد الأكراد

شنَّت الاستخبارات الإيرانية، الثلاثاء، حملة اعتقالات جديدة طالت عددا من النشطاء الأكراد القاطنين في مدينة مريوان (شمال غرب) ومناطق قروية تابعة لها، وسط انقطاع الأنباء عن مصيرهم.

وأوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نسختها الفارسية، نقلا عن مصادر لها، أن 5 أكراد على الأقل اعتقلوا من منازلهم في غضون اليومين الماضيين.

وشملت قائمة الاعتقالات أسماء كل من النشطاء علي رضائي، وأميد صالحي، ويادجار دلجو، وفاتح هوشمند، وجوران قرباني؛ فيما تتجاهل سلطات طهران الكشف عن أوضاعهم حتى الآن.

وأوضح الناشط الكردي كاوه كرمانشاهي أن العناصر الأمنية التابعة للاستخبارات الإيرانية داهمت منازل النشطاء الأكراد واقتادتهم إلى أماكن مجهولة.

وأضاف كرمانشاهي، وهو ناطق باسم شبكة حقوق الإنسان في كردستان، أن من بين المعتقلين عضوين في منظمة بيئية غير حكومية تدعى "جبا" تقوم بأنشطة متعددة في مجال الدفاع عن الحياة البرية بالمنطقة ضد السلوك البشري الجائر من قبل مؤسسات إيرانية.

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ولفت كرمانشاهي إلى أن الضغوط الأمنية زادت في الآونة الأخيرة ضد المنظمة البيئية الكردية المذكورة، في الوقت الذي نشطت فاعليتها ضد استغلال مؤسسات إيرانية لأشجار الغابات بالمناطق الكردية، وكذلك صيد حيوانات نادرة.

وظهرت منظمة "جبا" للمرة الأولى عام 2007، حيث تعد من أبرز المنظمات المدافعة عن البيئة في إقليم كردستان الواقع شمال غرب إيران الذي يعاني سكانه تضييقا وقمعا من النظام الثيوقراطي المسيطر على حكم البلاد منذ 40 عاما.

وتقول منظمات حقوقية مستقلة مثل "هنجاو" تختص بمراقبة أوضاع الحريات وحقوق الإنسان داخل عموم إيران (31 إقليما) إن حصيلة الاعتقالات زادت في مناطق كردية داخل البلاد على مدار الأسابيع الأخيرة.

وتشن مليشيا الحرس الثوري الإيراني وقوات الجيش الإيراني بين حين وآخر هجمات على المناطق الحدودية داخل إقليم كردستان بداعي وجود مسلحي الأحزاب الكردية الإيرانية في تلك المناطق، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتمثل القومية الكردية نحو 10% من التركيبة السكانية الإيرانية البالغ تعدادها 81 مليون نسمة، حيث ينتشرون في الأقاليم الشمالية الغربية مثل كردستان، وكرمانشاه، وأذربيجان الغربية، وإيلام.

وكغيرهم من الشعوب غير الفارسية في إيران، يعاني الأكراد من حملات قمعية ممنهجة تتراوح بين الإعدامات والاعتقالات الجماعية، فضلا عن عدم الاعتراف بحقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية.