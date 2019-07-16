ميركل تعتزم اختيار خليفة لوزيرة الدفاع على وجه السرعة

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المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتخاذ فرار بشأن تسمية خليفة وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين على وجه السرعة.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء في برلين إن هذه الوظيفة المهمة لا يمكن تركها شاغرة لفترة طويلة.

ولم تعلن ميركل اسم خليفة فون دير لاين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة وزراء مولدوفا، مايا ساندو.

وأضافت ميركل: "سيكون هناك تعيين جديد على نحو سريع للغاية. وزارة الدفاع الاتحادية أو وزير الدفاع أو الوزيرة هم أصحاب سلطة الأمر والقيادة (في القوات المسلحة). لا يمكن ترك ذلك معلقا لفترة طويلة. لن يمر وقت طويل حتى تعرفوا (خليفة الوزيرة)".

وكانت المرشحة لمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، أعلنت أمس الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عزمها الاستقالة من منصبها كوزيرة دفاع غدا الأربعاء.

وهناك مناقشات في برلين حول عدة ساسة، من بينهم وزير الصحة الألماني ينس شبان، وخبيري شؤون الدفاع يوهان فادفول وهنينج أوته، وجميعهم ينتمون لحزب ميركل.

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يذكر أنه تم ترشيح فون دير لاين لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية بشكل مفاجئ من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مطلع تموز/يوليو الجاري.

ومن المقرر التصويت على انتخاب فون دير لاين في البرلمان الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء. ولا يزال غير واضح إذا ما كانت ستحصل على أغلبية في النهاية أم لا.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الألمانية، ويتعين عليه اتخاذ قرارات سريعة في حالة الطوارئ.

وستكون من المهمة الرئيسية السياسية لوزير الدفاع الجديد مواصلة تحديث الجيش الألماني، الذي يعاني منذ فترة طويلة من مشكلات كبيرة ناجمة عن إجراءات تقشف فيما يخص العتاد والتسليح ونقص المتطوعين.

وبدأت نفقات الدفاع في الارتفاع مجددا في عهد فون دير لاين.