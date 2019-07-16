أمريكا تدرج قياديًا بجماعة تابعة للقاعدة في مالي على قائمة الإرهاب العالمي

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن أضافت عضوًا بارزًا في فرع تنظيم القاعدة في مالي إلى قائمة الإرهاب العالمي، اليوم الثلاثاء، متهمة إياه بالمشاركة في هجمات لزعزعة الاستقرار في البلد الواقع في غرب أفريقيا.

Advertisements

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، إنها صنفت باأغ موسى القيادي بجماعة ما يسمى “نصرة الإسلام والمسلمين” إرهابيًا عالميًا وأدرجته على قائمة بالأشخاص الذين ينبغي تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وقال سيجال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة، في بيان: “تستهدف الوزارة قيادة جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، فرع تنظيم القاعدة في مالي، لدورها المزعزع للاستقرار من خلال شن هجمات إرهابية في أنحاء البلاد”.

وأضاف: “يساهم با أغ موسى، نظرا لكونه قياديا في جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، بشكل مباشر في العنف والاضطرابات التي يؤججها إرهاب القاعدة”.