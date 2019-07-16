بسبب سياسات أردوغان.. تركيا تسجل عجزا كبيرا في ميزانيتها خلال يونيو

أظهرت بيانات وزارة المالية التركية اليوم الثلاثاء أن الميزانية سجلت عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة (2.11 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت الوزارة أن ميزانية يونيو/حزيران أظهرت تسجيل عجز أولي، يستثني مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار ليرة.

ووفق الأرقام، سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع 46.1 مليار ليرة في نفس الفترة من 2018. وتتوقع الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة في نهاية 2019.

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ومع استمرار السياسات الاقتصادية الفاشلة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، هبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي، إلى أدنى مستوياته، متأثراً بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.

وتشهد الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وفقدت الليرة 15% أمام الدولار منذ بداية هذا العام، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي.

واعترف وزير المالية التركي براءت ألبيرق بأن تداعيات هبوط الليرة على الاقتصاد التركي ستواصل التصاعد يوماً بعد آخر، جراء القلاقل السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلاده.