السعودية تجدد رفضها مزاعم الدوحة حول الحجاج القطريين

جددت السعودية رفضها ادعاءات الدوحة بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام الحجاج القطريين.

وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، أن مزاعم الدوحة بخصوص وضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة أمر ينافي الحقيقة.

وذكر البيان أن الجهات المختصة في السعودية هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

واستقبلت الأراضي السعودية، العام الجاري، قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، فيما ستستقبل مليوني حاج من جميع دول العالم، بحسب البيان نفسه.

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ووجهت الرياض الشكر لما عبرت عنه الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة السعودية لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة والبعد عن كل ما يعكر صفوه، وثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وقبل أيام، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر.

كما وجهت الوزارة الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر، هذا العام كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، لبحث كافة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر، لكن وفد الدوحة غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج.