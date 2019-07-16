مسئولون أمريكيون: إيران مسئولة عن اختفاء ناقلة نفط في مضيق هرمز

اتهم مسئولون أمريكيون إيران بالوقوف وراء اختفاء ناقلة نفط في مضيق هرمز منذ يومين. وقال مسؤولون في البنتاغون: نعتقد أن إيران تحتجز ناقلة النفط التي فقدت في مضيق هرمز. وفي وقت سابق اليوم، نفى مسئول إماراتي أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز تابعة للإمارات. Advertisements ونقلت قناة "العربية" عن المسئول قوله إن الناقلة المفقودة في المضيق ليست إماراتية. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الثلاثاء، بأن ناقلة نفط ترفع علم بنما، تسمى "ريا" كانت تمر عبر مضيق هرمز، وجنحت نحو المياه الإيرانية، قبل أن تختفي، ولم يتضح بعد ما حدث لها.

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