زلزال بقوة 4 درجات يضرب وسط إيران

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، ضواحي مدينة "فريدون شهر" بمحافظة أصفهان الواقعة وسط إيران، وتسبب في إلحاق أضرار مادية.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الهزة وقعت في الساعة الواحدة و21 دقيقة فجر الثلاثاء، بالتوقيت المحلي 20:51 بتوقيت جرينتش مساء الإثنين، وعلى عمق 8 كم من سطح الأرض، وفقاً لما نشرته وكالة أنباء "مهر" المحلية.

وأضاف أن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 23 كم من مدينة فريدون شهر و31 كم من مدينة افوس في محافظة اصفهان.

وصرح مدير عام غدارة شؤون الأزمة في محافظة أصفهان منصور شيشة فروش، أنه وفقاً للتقارير الواردة من فرق الإغاثة والإنقاذ التي تفقدت المنطقة التي ضربتها الهزة الأرضية لم تقع أي إصابات أو ضحايا.

وأضاف أن هناك أضرار مادية فقط لحقت بـ14 وحدة سكنية قروية.