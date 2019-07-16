كوريا الشمالية: المناورات الأمريكية-الكورية الجنوبية ستؤثر على الملف النووي

حذرت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، من أن المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية التي ستجري الشهر المقبل، ستؤثر على المحادثات المقترحة في الملف النووي بين بيونغ يانغ وواشنطن.
ويعتبر هذا أول موقف كوري شمالي حول هذه المسألة منذ أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال لقاء مفاجئ في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في يونيو(حزيران) الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية إن "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمضيان في تدريبات يطلق عليها دونغ مينغ هذا الصيف"، ووصفها بأنها "إعداد للحرب".
وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية "سنتخذ قراراً بشأن المحادثات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة بينما نتابع التحركات الأمريكية"، ومن المتوقع إجراء التدريبات في أغسطس(آب) المقبل.
يذكر أن بيونغ يانغ نددت على مدى سنوات بالتدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
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