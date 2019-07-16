المرصد: 9 قتلى في قصف جوي للنظام على ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 9 مدنيين بينهم 3 أطفال جراء قصف نفذته طائرات النظام الحربية على قرية معرشورين بريف مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.
وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".
نفذت طائرات النظام الحربية أكثر من 27 غارة جوية استهدفت خلالها كل من خان شيخون، وجسر الشغور، ومعرشورين، وصهيان، وحنتوتين، محيط جرجناز بريف محافظة إدلب، واللطامنة وكفرزيتا ولطمين ومورك شمال حماة، بالإضافة للحواش بسهل الغاب.
كما أرتفع إلى 24 عدد الغارات التي نفذتها طائرات حربية روسية على كل من مدينة خان شيخون ومحيطها بريف إدلب الجنوبي، وتل ملح والجبين واللطامنة وكفرزيتا وأطرافها بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي.
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