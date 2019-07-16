أبو ظبي تنفي أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز إماراتية

نفى مسئول إماراتي أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز تابعة للإمارات.

ونقلت قناة "العربية" عن المسئول قوله إن الناقلة المفقودة في المضيق ليست إماراتية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الثلاثاء، بأن ناقلة نفط ترفع علم بنما، تسمى "ريا" كانت تمر عبر مضيق هرمز، وجنحت نحو المياه الإيرانية، قبل أن تختفي، ولم يتضح بعد ما حدث لها.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مصدر في شركة "ريفينيتيف" للبيانات، أن الناقلة لم تختف عن أنظمة المراقبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وزعمت بعض وسائل الإعلام أن الناقلة المفقودة منذ يومين إماراتية، وهو ما تم نفيه.