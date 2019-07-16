شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: سفينة رابعة للتنقيب حول قبرص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة)جددت تركيا عزمها على استفزاز المجتمع الدولي بمافي ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بانتهاكها مجدداً للمياه الإقليمية لجمهورية قبرض. حيث أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونميز اليوم (الثلاثاء) عزمه إرسال سفينة رابعة إلى شرق البحر المتوسط لإجراء مسح سيزمي للنفط والغاز حول قبرص.
وقال دونميز على تويتر إن سفينة المسح السيزمي أورك ريس سيتم إرسالها إلى البحر المتوسط بعد استكمال أنشطتها الحالية في بحر مرمرة.
ولدى تركيا حالياً ثلاث سفن حول قبرص، من بينها سفينتان للحفر.
وكان الاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بما فيها المطلة على البحر المتوسط نددت بعمليات التنقيب التركية في المياه الإقليمية القبرصية، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادة قبرص، ومخالفاً للاعراف والمواثيق الدولية.
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