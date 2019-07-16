شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بغارات جوية للنظام السوري على محافظة إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل تسعة مدنيين وجرح العشرات بغارات جوية لنظام بشار الأسد على محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء).

وأفاد المرصد السوري أن «طائرات قوات النظام استهدفت قرية معرشورين في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال»، مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة.

وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.