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خامنئي يهدد بالرد على احتجاز ناقلة نفط إيرانية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب ( طهران)

استمراراً للغة التهديد ولسياسة التصعيد الإيرانية، هدد المرشد الأعلى على خامنئي بريطانيا بالرد على احتجازها ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سورية، معلناً اليوم (الثلاثاء) أن الرد سيكون «في الفرصة والمكان المناسبين».

وزعم خامنئي أن نظامه لن يدع ذلك يمرّ من دون ردّ".

وكانت بريطانيا أوقفت الإسبوع الماضي ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، وهي في طريقها إلى سورية، معتبرة ذلك محاولة لخرق العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري، فضلاً عن محاولة النظام الإيراني التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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