شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي يهدد بالرد على احتجاز ناقلة نفط إيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب ( طهران)

استمراراً للغة التهديد ولسياسة التصعيد الإيرانية، هدد المرشد الأعلى على خامنئي بريطانيا بالرد على احتجازها ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سورية، معلناً اليوم (الثلاثاء) أن الرد سيكون «في الفرصة والمكان المناسبين».

وزعم خامنئي أن نظامه لن يدع ذلك يمرّ من دون ردّ".

وكانت بريطانيا أوقفت الإسبوع الماضي ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، وهي في طريقها إلى سورية، معتبرة ذلك محاولة لخرق العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري، فضلاً عن محاولة النظام الإيراني التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.