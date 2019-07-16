شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني بمعتقل نيتسان الإسرائيلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (الأراضي الفلسطينية)

قالت مؤسسات فلسطينية ومصلحة السجون الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، إن معتقلاً فلسطينياً توفي اليوم في سجن إسرئيلي بعد أقل من شهر على اعتقاله.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: «لا يوجد تفاصيل حول ظروف استشهاد الأسير نصار طقاطقة (31 عاماً) بمعتقل نيتسان صباح اليوم».

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وحمل النادي في بيانه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاده وعن مصير كافة الأسرى في سجونها.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظتي طولكرم وقلقيلية بينهم أسيراً محرراً.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ثائر قطيش، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه في بلدة عتيل شمال طولكرم, فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعيد زياد أبو هنية وحسن كمال شواهنة من قلقيلية بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.