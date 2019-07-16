شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة السودانية: مقتل شاب بعد تعرضه للتعذيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج، اليوم (الثلاثاء)، قوات الدعم السريع بقتل شاب بعد تعذيبه وآخرين، في مدينة الضعين بغرب السودان، وهو ما قالت إنه يرفع عدد القتلى بأيدي هذه القوات إلى ستة أشخاص في ثلاثة أيام.

وقالت اللجنة في بيان على صفحتها على فيسبوك: «قام أفراد ينتمون لميلشيا الجنجويد بضرب وتعذيب عدد من الشباب في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور»، في إشارة إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وتابعت أن ذلك أسفر عن مقتل «الشاب مدثر عبد الرحمن حسن بالتعذيب».